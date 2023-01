Van Haersma Buma houdt preek van de leek in Ysbrechtum

YSBRECHTUM- Burgemeester Sybrand van Haersma Buma uit Leeuwarden is 15 januari voorganger in de kerk van Ysbrechtum, in de zogenoemde ‘preek van de leek’-dienst. Zijn preek zal gaan over Jona en wat dit te maken heeft met burgemeesterschap.

Sybrand Buma groeide op in een hervormd gezin te Workum. Na de lagere school volgde hij het atheneum in Sneek. Hij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Groningen en rondde dit af in Cambridge met een postdoctorale studie. Zijn loopbaan bestaat uit: stafjurist bij de Raad van State, Kamerlid en jarenlang fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer en sinds 2019 burgemeester van Leeuwarden.

Ook sportief gezien staat hij zijn mannetje. In 1986 reed namelijk hij de Elfstedentocht op natuurijs uit. De dienst in Ysbrechtum begint om 9.30 uur. Na afloop is er koffie.