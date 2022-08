Van ‘glijden over de bekers op het Schaapmarktplein’ naar een ‘schoon’ festivalterrein

SNEEK- Op het gebied van afval tijdens een festival springt de drinkbeker het meest in het oog en is wellicht ook de grootste vervuiler. De horeca van Sneek en de Stichting Sneekweek willen hier verandering in aanbrengen door vanaf dit jaar de afvalstroom van plastic bekers flink te verminderen. Voor dit eerste jaar wordt een afname van het afval van bekers van 50% verwacht. Voor volgend jaar streeft de stichting zelfs naar een afname van 80%.

Reductie plastic afval

Net als de gemeente, hebben de Stichting Sneekweek en de horeca van Sneek verduurzamen hoog op de agenda staan. En met de ontwikkelingen rondom circulaire economie, is het mogelijk om tijdens de Sneekweek een flinke stap in verduurzaming te zetten. De Stichting Sneekweek gaat voor een schoon festivalterrein, en begint bij het reduceren van plastic afval.

Vele plastic bekers belanden tijdens de Sneekweek op de grond gemixt met ander afval als etensresten, verpakkingsmateriaal en meegebrachte producten. Hoewel de gemeentelijke reiniging in staat is het centrum van Sneek elke dag weer schoon en opgeruimd op te leveren, is het scheiden en verwerken van de afval lastig. Door de verschillende soorten afval is hergebruik niet mogelijk.

De horeca van Sneek en de Stichting Sneekweek willen hier verandering in aanbrengen door hergebruik van bekers te stimuleren. Met als doel dat de plasticbeker niet meer op de grond terecht komt.

Inleveren drinkbeker

Tijdens de Sneekweek wordt een inzamelsysteem ingezet door de horeca in de binnenstad van Sneek. Bij de eerste aankoop van een drankje betaalt de klant een milieutoeslag van €0,50 extra boven op de prijs van de consumptie. Wanneer bij een volgende bestelling de beker wordt ingeleverd, betaalt de klant de toeslag niet nog eens.

Het systeem werkt overigens niet zoals het statiegeldsysteem. De klant krijgt de betaalde toeslag niet terug wanneer een laatste beker wordt ingeleverd. Dit voorkomt dat de bekers een waarde vertegenwoordigen.

Uitdaging hergebruik Sneekweek niet uniek

De Sneekweek staat niet alleen in het verduurzamingsvraagstuk. Veel evenementen zoeken naar oplossingen om het (zwerf)afvalprobleem op te lossen. De aanzet van Stichting Sneekweek en de horeca van Sneek is een mooie aanzet op weg naar een schoon festivalterrein.