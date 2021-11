Van Elfsteden-Lockdown tot Après-ski hit

Het nummer is een après-ski variant op de megahit van Jaap Reesema & Pommelien Thijs - Nu wij niet meer praten. ¨Wij denken dat dit nummer nog wel eens kan aanslaan zowel voor het aankomende après ski seizoen als het carnavals seizoen¨ aldus Jeroen Dam. Van veel mensen binnen onze kringen krijgen we te horen dat het nummer ontzettend blijft hangen.

De historie achter dit nummer...

“Het idee om dit nummer een andere draai te geven was eigenlijk al begin dit jaar begonnen tijdens de wintermaanden. Op dat moment zaten we in de tweede lockdown en werd er op TV jolig gespeculeerd over een eventuele Elfstedentocht. Deze zou dan sowieso niet doorgaan door de huidige corona perikelen. Op dat moment was het nummer van Jaap Reesema & Pommelien Thijs een gigantische hit en werd dagelijks op verschillende radiozenders gedraaid.

Samen met een andere vriend hadden we een idee om op dat nummer iets te gaan verzinnen omtrent de huidige situatie getiteld ¨Ik kan niet meer schaatsen, de tocht gaat niet door¨. Hier is eigenlijk nooit meer iets van gekomen tot twee maanden geleden. De melodie van het originele nummer bleef zo erg hangen dat we besloten hier een eigen draai aan te geven.

De tekst van het nummer Ik Kan Niet Meer Praten hebben we in een kwartiertje geschreven en is opgenomen in The Office Studio in Schraard. Het nummer is geproduceerd door Dylan van der Feen.”

Het nummer “Ik Kan Niet Meer Praten” van De Losse Flodders is te beluisteren op Spotify, Youtube en alle andere portals.