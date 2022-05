Van drums tot dans en prachtige opbrengst sponsorloop: Feestelijke finale jubileum Julianaschool

SNEEK- Op woensdagavond 25 mei vond de finale plaats van de Jubileumweken van de Julianaschool in Sneek. De activiteiten in het kader van het 100-jarig bestaan gingen van start op maandag 9 mei in bijzijn van Foppe de Haan en Heero, de clubmascotte van SC Heerenveen.

Finale met festival bomvol jong talent

In de afgelopen weken werden diverse workshops door Akte 2 georganiseerd voor de leerlingen. Er was volop aandacht voor creativiteit, muzikaliteit en sportiviteit. Workshops van drums tot dans en van kleding maken tot catwalk lopen werden georganiseerd. De rode draad in de workshops was het thema ‘toen, nu en later’. Woensdagavond brachten de leerlingen samen het nieuwe Juliana-schoollied ten gehore. Ook toonden zij hun diverse talenten aan ouders, verzorgers, leerkrachten en belangstellenden.

Sponsorloop voor Foppefonds levert maar liefst 3500 euro op

De Julianaschool geeft haar motto ‘samen in beweging’ graag inhoud. Daarom werden de afgelopen twee weken diverse (sportieve) activiteiten georganiseerd, waaronder een sponsorloop. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan het Foppe Fonds dat zich inzet voor jongeren voor wie sporten niet vanzelfsprekend is. De opbrengst van de sponsorloop werd tijdens de finale-avond bekend gemaakt door directeur Klaas Jan Visser.

De kas is dankzij de inzet van de leerlingen van de Julianaschool gespekt met maar liefst 3500 euro. De leerlingen kregen daarvoor een dikke pluim van alle medewerkers van de school.