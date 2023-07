Van der Bos, Van Popta en Hiemstra pakken eerste prijs in Makkum

MAKKUM - Het hoofdklasse kaatsen in Makkum bij de mannen is vanmiddag gewonnen door het partuur van Gert-Anne van der Bos, Gabe-Jan van Popta en Kevin Jordi Hiemstra. In de finale van het door-elkaar-loten waren ze met 4-1 6-6 te sterk voor Marten Bergsma, Hessel Postma en Erwin Zijlstra.