Van der Bos, Triemstra en Leijenaar winnen hoofdklassepartij in Boazum

BOAZUM - De hoofdklassewedstrijd bij het kaatsen in Boazum is gewonnen door Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Pieter Jan Leijenaar. In de finale van het door-elkaar-loten waren ze met 5-3 6-2 te sterk voor Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar.