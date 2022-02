Van boeren naar wonen in karakteristieke stelpboerderij Heeg

HEEG - Een karakteristieke stelpboerderij aan De Burd in Heeg wordt verbouwd naar vier appartementen. Drie daarvan zijn bestemd voor permanente bewoning. Het vierde appartement wordt een recreatieverblijf. Het college van burgemeester en wethouders besloot in te stemmen met het (principe)verzoek.

Voor het plan aan De Burd in Heeg geldt dat het perceel een woonfunctie moet krijgen. Op dit moment heeft het perceel nog een agrarische functie, deze wordt echter niet meer uitgeoefend. Om het plan mogelijk te kunnen maken moet een uitgebreide (projectafwijkings)procedure worden doorlopen. De initiatiefnemer moet hiervoor nog een ruimtelijke onderbouwing opstellen. Het ontwerpplan wordt, samen met de ruimtelijke onderbouwing, gepubliceerd en zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan binnen deze termijn een zienswijze indienen.

Wethouder Ruimtelijke Ordening Erik Faber: “Het gebeurt steeds vaker dat gebouwen in landelijk gebied hun oorspronkelijke functie verliezen. Hoe mooi is het dan dat zo’n boerderij een nieuwe bestemming kan krijgen. In deze tijden van schaarste juichen we dergelijke initiatieven alleen maar toe.”