Van bestuurskamer naar klaslokaal: openhartige belevenissen van een ervaren beginner

In haar lezing vertelt Merel met liefde, humor en zelfreflectie over haar stap en hoe de kinderen in haar klas haar ontroeren en confronteren. Daarnaast laat ze zien hoezeer de prestatiemaatschappij en het door marktwerking aangetaste onderwijssysteem haar verwonderen en verontrusten. Een lezing over het belang van het lerarenvak, kansengelijkheid en het durven kiezen voor je idealen.

De lezing vindt plaats op woensdagavond 22 maart 2023 om 20:00 uur in Theater Sneek. De lezing wordt omlijst met muziek en na afloop is er in de foyer gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.