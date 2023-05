Valpreventietraining in Bolswarder Zwembad Vitaloo

SUDWEST-FRYSLAN - Mocht je angst hebben om te vallen of het willen voorkomen? Dan heeft Zwembad Vitaloo in Bolsward dé perfecte valpreventietraining voor jou. In gemeente Súdwest-Fryslân is er een toename van vergrijzing te zien. Senioren blijven tegenwoordig steeds langer zelfstandig thuis wonen. Daar is men blij mee bij de gemeente, alleen moet het wel verantwoord blijven.

Vanaf donderdag 25 mei start de valpreventietraining in zwembad Vitaloo. De training bestaat uit 8 lessen die elke donderdag in groepsverband gegeven worden van 14.00 tot 15.00 uur. De valtraining richt zich op behandelingen en oefeningen uitgevoerd in water. Denk hierbij aan oefeningen om je balans te verbeteren, beetje krachttraining en speeloefeningen. Daarnaast is valtraining in het water de meest veilige manier om te leren vallen. De gewichtloosheid van het lichaam in combinatie met verwarmd water maakt een valpreventietraining in het zwembad uitermate geschikt. De valpreventietraining wordt verzorgd door Fysiotherapie Ronnie Eijer.

Aanmelden

Aanmelden kan door contact op te nemen met Tsjalling de Jong via tsjalling@sportfryslan.nl of bel 06 82 09 67 55.