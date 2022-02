Valentijnsactie: Romantiek in de Waterpoort

SNEEK - Verras jouw Valentijn met een uniek cadeau: een romantische lunch in de Waterpoort van Sneek. Op zondag 13 februari verzorgt Lokaal 55 een heerlijke lunch voor 2 personen in deze bijzondere ambiance.

Kans maken is heel simpel: Ga naar het bericht 'Romantiek in de Waterpoort' op het Facebook- of Instagramaccount van het Fries Scheepvaart Museum en vertel in reacties* waarom jij jouw Valentijn dit cadeau wilt geven.

Meedoen kan tot en met 11 februari 12.00 uur, en alleen als je 18+ bent of toestemming hebt van je ouders. Uit alle reacties op Facebook en Instagram wordt meteen daarna een winnaar geloot. Op 13 februari krijg je de lunch geserveerd, waarbij er enkele opnames gemaakt worden voor publiciteitsdoeleinden. Daarna laat iedereen jullie met rust.

*Door een reactie achter te laten ga je akkoord met de actievoorwaarden; te lezen op www.friesscheepvaartmuseum.nl/valentijn