Vakantie met een vriendengroep: waarop letten?

Natuurlijk het soort vakantie, maar ook het financiële gedeelte en de afspraken op het sociale vlak. Het is geen overbodige luxe om een aantal dingen eerst te bespreken. Maak het niet nodeloos officieel door een vergadering te beleggen, het kan ook in een simpele WhatsAppgroep die je hiervoor aanmaakt. Als alles van tevoren maar duidelijk is!

Vervoer: huur gezamenlijk een auto

Typisch geval van jammer: iemand die na een vakantie met vrienden met de gebakken peren zit. Bijvoorbeeld wanneer diens auto onderweg dusdanig belast is, dat de kosten eigenlijk veel meer bedragen dan louter brandstof. Denk ook aan wegenbelasting en verzekeringen. Om dit te voorkomen, is de beste optie om een auto te huren. Is het vertrekpunt Groningen, dan tik je simpelweg Autoverhuur groningen in. Zo kom je, als je geen creditcard wilt gebruiken en het niet erg vindt om al rijdend reclame te maken - dit drukt de huurprijs - al snel uit bij een filiaal van Autohopper. Je betaalt gezamenlijk de huurprijs en hebt geen discussie achteraf.

Kies de bestemming zorgvuldig

Mensen die zich ergeren, vormen vroeg of laat een stoorzender tijdens een vakantie. Denk bij het kiezen van de bestemming dus aan uitingen die je vrienden al eerder deden. Vindt er één Italianen doorgaans maar 'aanstellers' en ziet hij pasta 'niet als echt eten', bespaar jezelf dan de moeite en ga een andere keer naar Italië. Bij elke soort vakantie geldt dat iedereen open moet staan voor zoiets als de lokale cultuur. Een fervent gezelligheids- en uitgaansdier is doorgaans niet op zijn plek in een hutje op de hei. Bedenk dat je daar aangewezen bent op elkaars nukken.

Laat elkaar vrij

De eerste paar dagen is het nog leuk om alles gezamenlijk te doen, maar neem het niet persoonlijk als een stel er op een gegeven moment voor kiest iets met z'n tweetjes te gaan doen. Ook al zie je elkaar niet vaak, als vriendengroep, het kan na enkele dagen gaan jeuken. Het is een misverstand dat je een vriendschap op een positieve manier intensiveert door de hele vakantie in te vullen met groepsactiviteiten.

Maak van tevoren budgettaire afspraken

Peil bij elkaar de meningen over gezamenlijke kosten die je gaat maken zoals uit eten, entree bij bezienswaardigheden en andere activiteiten. Het is jammer als daarover irritatie ontstaat. Tot slot: ongemak kan ook de kop opsteken bij het huren van een huis. Denk eraan dat veel sanitair in dat geval gedeeld wordt - en schoongehouden moet worden. Wellicht zijn hotelkamers een betere optie, ook om zich nu en dan terug te kunnen trekken.