Vakantie en tijd voor ontspanning bij Scouting Centrum Sneek!

SNEEK - Er is de afgelopen maanden veel inspanning geleverd aan de verbouw en renovatie van het clubgebouw van Scouting Centrum Sneek, fraai gelegen aan de Houkesloot in Sneek. Maar na al het harde werken is het nu even tijd voor ontspanning. Het is immers vakantietijd. Tijd ook voor het bestuur om met een update van de werkzaamheden te komen:

"Heerlijk, het is zomer! Mooi weer, bbq en s’avonds lekker lang licht. Ons clubhuis ziet er in de zon uit als een heerlijk groot vakantiehuis aan het water. We mochten al veel positieve reacties ontvangen op het aangezicht van het Scouting Centrum met het nieuwe dak. De scouting-lelie zie je al van verre!

Nadat in april de lange ramen in de toren geplaatst zijn, hebben we boven een fantastisch uitzicht gekregen over de Houkesloot en de Houkemar. Er komt een monteur om de trespa wanden van de douches en toiletten te monteren. Voor de Hemelvaart verwachten we de eerste gasten, een scoutinggroep uit Veldhoven. Het is aanpoten om de douches en kranen op tijd aan te sluiten. Gelukkig lukt het zodat een koude plons in de Houkesloot niet hoeft.

Schilderen is een doorlopende klus en een aantal vrijwilligers van Greate Pier heeft zich hier met ziel en zaligheid op gestort. Vooral de nieuwe spelruimte heeft prioriteit want daar komt op de lange wand fotobehang. Het staat prachtig!

Het ingezaaide gras aan de zijkant van het gebouw begint op te komen. Langs het water wordt beukenhaag geplant en er komen twee plantenbakken tegen de gevel. Het terras ligt er prima in en het is er heerlijk toeven op de grote picknickbank. Tijd voor een vrijwilligers bbq!

Het “to do” lijstje is best lang en als er iets klaar is dan komen er regelmatig 3 ideeën bij. Al vanaf het begin van de sloop- en bouwactiviteiten is er een privé magazijn voor gereedschap en materiaal. Houten balken en platen die tijdens de sloop zijn vrijgekomen worden weer volop hergebruikt op andere plaatsen. We kregen een mooi keukenblokje gedoneerd voor achter de bar. En we zijn fan van Marktplaats. Deuren, kozijnen, isolatie, schoonloopmatten, Smeg fornuis, aanrechtblad, afzuigkap, een wastrog, er zijn heel wat ritjes gedaan.

In de gang zijn mooie grote kasten gemaakt voor de speltakken. Dolfijnen, Zeeverkenners, Wilde vaart en Loodsen kunnen hier hun materialen in kwijt. Nu de vakanties beginnen is de scoutingleiding druk met het organiseren van de zomerkampen. Ook is er dit jaar weer het Nationaal waterkamp “Nawaka” te Zeewolde waar veel van onze scouts aan zullen deelnemen.

Als bestuur zijn we blij te zien hoeveel plezier er beleefd wordt op het Scouting Clubhuis Sneek en dat we ook dit jaar weer een aantal groepen van heinde en verre mogen verwelkomen op onze mooie locatie. We wensen iedereen een fijne zomer!"