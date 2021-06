Vaccinatie bus op woensdag 30 juni Sneek

SNEEK- De vaccinatie bus van GGD Fryslân staat op woensdag 30 juni in Sneek aan de Gonggrijpstraat 50.

Als je van het RIVM een uitnodiging voor vaccinatie met Moderna of BioNTech/Pfizer hebt ontvangen, kan je zonder afspraak in de bus terecht voor een prik. Neem een geldig legitimatiebewijs en de uitnodiging mee. Houd er rekening mee dat je moet wachten. De bus staat iedere keer op een andere locatie in Fryslân van 8.30 - 17.00 uur.

Weten waar de bus wanneer staat? Meer info vind je hier: https://bit.ly/3fo5dji