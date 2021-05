Vacatures! Livera in Sneek zoekt een parttime verkoopmedewerkster én een weekend- en vakantiekracht

SNEEK - Dames opgelet! Vind jij het leuk om andere mensen lingerie, een mooie pyjama of bikini te verkopen? Zoek jij een uitdagende en gevarieerde functie in een gespecialiseerd vak? Dan is werken bij lingeriezaak Livera in Sneek wellicht iets voor jou! Zij zoeken een energieke, representatieve collega die het salesteam komt versterken!

Omdat het een complex vakgebied is, zoeken zij een parttime verkoopmedewerkster voor de lange termijn, voor +/- 24 uur per week. Winkelervaring (sales) is een pré, lingerie ervaring is geen must!

Voel jij je geroepen? Stuur dan een mail met je CV (incl. pasfoto) t.a.v. Mw. A. Poiesz naar poiesz@livera.com of breng je CV langs in de winkel. Dan nodigen we je z.s.m. uit voor een gesprek.

Weekend- en vakantiekracht

Ook hebben ze plek voor een weekend- en vakantiekracht. Ben jij een leuke jonge meid die een baantje in de winkel ziet zitten, mail ons dan ook!

Livera Sneek

Oosterdijk 8 – 8601BT

Tel: 0515-422335 Mail: poiesz@livera.com