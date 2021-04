VACATURE: Media-Adviseur

REGIO - Heb jij een flinke dosis overtuigingskracht en is sales helemaal jouw ding!? Ben je ambitieus op het gebied van on- en offline media? En heb jij een goed netwerk vooral in de gemeente De Fryske Marren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

Wij zijn op zoek naar iemand die ons helpt de merken verder uit te bouwen!

Als media-adviseur in de gemeente De Fryske Marren ben je verantwoordelijk voor beheer van bestaande relaties en het binnenhalen van nieuwe klanten. Je denkt proactief mee hoe zij hun diensten onder de aandacht kunnen brengen bij de gewenste doelgroep. Een onderdeel van dit relatiebeheer is het uitbreiden van diensten en producten bij bestaande klanten. Je bent creatief en presenteert de toegevoegde waarde van Ying Media en de diversiteit van onze vaste titels. Ook houd jij je bezig met het afsluiten van overeenkomsten voor een samenwerking! Ervaring in de media is geen vereiste (wel een pré), maar jij bent wél een salestijger die het verschil maakt.

Wil jij meer weten? Kijk dan op onze website www.yingmedia.nl/vacatures of bel T. 0515-745005