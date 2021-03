Vacature-alert: Ying Media zoekt een fulltime media-adviseur!

Ying Media is in 10 jaar uitgegroeid tot het trotse mediabedrijf van de lokale samenleving. Wij zijn een allround mediabedrijf, dat voorziet in een brede communicatie-behoefte. Dit doen wij in print en online. Wij bereiken de lezers met gerichte content of het nu gaat om tekst, beeld of video het kan allemaal. Ying Media is een informele organisatie met korte lijnen waar samen succes bereiken centraal staat. Naast hard werken is er ook tijd voor ontspanning door het organiseren van leuke activiteiten.

Samen maken wij klein nieuws ‘GROOT’!

==============================================================

Openstaande vacature:

MEDIA – ADVISEUR

Fulltime (minimaal 32 uur per week)

Heb jij een flinke dosis overtuigingskracht en is sales helemaal jouw ding!? Ben je ambitieus op het gebied van on- en offline media? En heb jij een goed netwerk in de gemeente De Fryske Marren? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wie zijn wij?

Ying Media BV is een uitgever van diverse offline en online titels waaronder GrootSneek, GrootHeerenveen, GrootdeFryskeMarren en Groot Bolsward-IJsselmeerkust. De maandbladen worden huis-aan-huis bezorgd in Súdwest-Fryslân, Heerenveen en in De Fryske Marren.



Met onze ‘Groot’ titels brengen wij de regio dichterbij. Door het maken van lokale content zijn wij de verbinding tussen inwoners en gemeenten, ondernemers, instellingen en andere maatschappelijke initiatieven. Samen maken wij klein nieuws ‘GROOT’!

Wat ga je doen?

Wij zijn op zoek naar iemand die ons helpt de merken verder uit te bouwen! Als media-adviseur in de gemeente De Fryske Marren ben je verantwoordelijk voor beheer van bestaande relaties en het binnenhalen van nieuwe klanten. Je denkt proactief mee hoe zij hun diensten onder de aandacht kunnen brengen bij de gewenste doelgroep. Een onderdeel van dit relatiebeheer is het uitbreiden van diensten en producten bij bestaande klanten. Je bent creatief en presenteert de toegevoegde waarde van Ying Media en de diversiteit van onze vaste titels. Ook houd jij je bezig met het afsluiten van overeenkomsten voor een samenwerking! Ervaring in de media is geen vereiste (wel een pré), maar jij bent wél een salestijger die het verschil maakt.

Wat jij van ons mag verwachten:



Je komt te werken in een gezellig, kundig en gedreven klein team waar een echte no-nonsens cultuur heerst

Ruimte voor het zelfstandig bepalen van jouw verkoopstijl

Een telefoon en laptop van de zaak tot je beschikking

Wat wij van jou verwachten:

Je hebt minimaal een MBO-opleiding en tenminste enkele jaren relevante werkervaring

Je hebt een goed netwerk in De Fryske Marren

Je hebt commercieel inzicht en bent gedreven om op marge en targets te verkopen

Je hebt uitstekende beheersing van Nederlandse taal en kan communiceren op verschillende niveaus (Fries spreken is een pré)

Je bent een prettige gesprekspartner in zowel de B2C als de B2B markt

Je draagt bij aan de cross-selling tussen de diverse bladen in de regio

Je bent in bezit van een rijbewijs

Wat wij bieden:

Het betref een fulltime functie op reguliere werkdagen, maar ’s avonds een bijeenkomst bezoeken om te bouwen aan je netwerk is voor jou geen probleem! We bieden een marktconform salaris, daarnaast behoort een bonusregeling tot de mogelijkheden.

Gaat dit over jou?

Kom dan gewoon eens kennismaken!

T. 0515 745005 / mbouwman@yingmedia.nl