Thuiszorg Slippens zoekt leerling wijkverpleegkundige

SÚDWEST-FRYSLÂN - Ben jij de verpleegkundige die op zoek is naar samenwerken in een hecht team, waarin ook jouw talent de ruimte krijgt? Waar je kan groeien in je vak, maar ook als mens. Dat maakt je werk leuker én beter. Heb je ook een groot hart voor het kleine geluk? Kom dan bij Thuiszorg Slippens werken!

Jouw functie

Om ons team compleet te maken zijn wij op zoek naar een HBO Verpleegkundige die het mooie vak van Wijkverpleegkundige in de praktijk verder onder de knie wil krijgen. Een greep uit jouw werkzaamheden bij ons zijn:

Je indiceert de zorg, voert de regie over de zorg samen met je collega’s en houdt nauw contact met ketenpartners

Je functioneert als spil binnen ons team en adviseert, ondersteunt en support collega’s om de zorginhoudelijke prestatie te verbeteren

Je geeft mede vorm aan het beleid op het gebied van zorg en welzijn

Je biedt de klant en/of diens mantelzorger hulp bij zelfmanagement, zelfredzaamheid en eigen regie

Onze nieuwe collega hoeft al deze taken nog niet direct zelfstandig te kunnen. Wij scheppen een plezierig leerklimaat waarin je alle kneepjes van het vak kan leren. Het eerste jaar zal je alle diensten tussen 7-23 uur meedraaien. Daarna zal het accent liggen op het werken in dagdienst op doordeweekse dagen.

Over jou

Wij zoeken een collega die in het bezit is van een diploma HBO Verpleegkunde en BIG geregistreerd is. Je beschikt over actueel bijgehouden verpleegtechnische handelingen en je hebt humor, hospitality, eigen regie en samenwerken net als wij, hoog in het vaandel staan. Wat wij net zo belangrijk vinden is dat je initiatiefrijk bent, communicatief vaardig en dat je iedere dag laat zien een echte professional te zijn in jouw manier van werken. Uiteraard ben je bereid om wisselende diensten volgens rooster te werken.

Wij bieden



Samenwerking in een organisatie met veel ruimte voor eigen inbreng en met een grote mate van zelfstandigheid

Een mooie uitdagende baan bij de leukste werkgever van Súdwest-Fryslân

Een plezierige werkomgeving binnen een zorgorganisatie die volop in beweging is

Scholing en cursussen via Freshwork in Sneek

Een contract voor 28-32 uur per week

Een beloning op basis van CAO VVT FWG 50

Eindejaarsuitkering (13e maand)

Bedrijfsinformatie

Thuiszorg Slippens kenmerkt zich door deskundigheid, passie en het zoeken naar oplossingen die het beste bij de klant passen én uitvoerbaar zijn. Wij bieden als werkgever een fleurige werksfeer, korte lijnen en grote inbreng. Je komt werken in een kleine organisatie. Een organisatie die bekend is met de klant en zijn omgeving. Wij willen dat iedereen kan leven op de manier die het best bij hem of haar past. Wij verlenen zorg in Súdwest-Fryslân. Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: https://www.thuiszorg-slippens.nl/

Interesse

Ben je enthousiast dan ontvangen we graag je reactie. Wij drinken graag een kop koffie met je! Heb je nog vragen? Bel gerust met Helna Koekkoek of Jantine Slippens via 0515-438860 of mail ons via hrm@thuiszorgslippens.nl