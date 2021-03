Nieuwe vestiging ijssalon IIskâld in Sneek zoekt doorscheppers

SNEEK - Voor de nieuwe vestiging in Sneek - in het voormalig pand van Royaal Belegd - zoekt ijssalon IIskald verkoopmedewerkers!

Lijkt het jou leuk om in een ijssalon te werken? In een jong en dynamisch team waar geen dag hetzelfde is? Beschik jij over onderstaande kwaliteiten?

Jij bent:



minimaal 16 jaar

flexibel

een teamplayer en zelfverzekerd

Heb jij:

Goede kassa vaardigheden,

Snel terug kunnen tellen is een must

Kennis van de Duitse taal is wenselijk.

Wij bieden:

een goed salaris

leuke collega's

een toffe werksfeer waarin hard werken wordt opgemerkt en beloond!

Ben jij die snelle doorschepper waar zij naar op zoek zijn? Stuur dan nu je sollicitatie met foto naar info@iiskald.frl en/of o.riedstra@gmail.com

https://iiskald.frl/