Heb jij je vakantiebaan al geboekt?

SNEEK - En heb jij zin in een dikke, vette bonus van € 1000,- netto? De zorg voor de klanten van Thuiszorg Slippens gaat altijd door, gelukkig ook in de vakanties. Daarom zijn zij voor de maanden juli en augustus op zoek naar fleurige Verzorgenden, Verzorgende-IG’ers en Verpleegkundigen. Kunnen je collega’s even lekker op vakantie en ga jij mooie ervaringen op doen! Ben jij op zoek naar een skitterende vakantiebaan in de Thuiszorg waar elke dag iets te beleven valt en ben je in het bezit van een rijbewijs? Twijfel dan niet langer en solliciteer bij Thuiszorg Slippens!

Ben jij in de vakantieperiode 6 weken (of langer) aansluitend aan het werk voor Thuiszorg Slippens, én ben je per week 20 tot 24 uur beschikbaar? Dan krijg jij bovenop je “normale” salaris aan het einde van je vakantiecontract een dikke, vette bonus van € 1000,- netto uitgekeerd!

Ps. Je mag én langer blijven én de MBO-V bij ze doen!

Ben je geïnteresseerd in deze bonus, een uitdagende functie én voldoe je aan het profiel? Bel dan met Helna Koekkoek of Jantine Slippens via 0515-43 88 60 of mail naar hrm@thuiszorgslippens.nl t.a.v. Jorrit Osinga (HR-adviseur).