Ben jij niet bang voor een uitdaging..

De werkzaamheden bestaan onder meer uit: gas- en stroomaansluiting maken, aanleggen van het rookgaskanaal en het (in)bouwen van hout- en gashaarden. Pelletketels en pellet / houtkachels met CV aansluiting komt ook met enige regelmaat voor.

Zij werken in teams van 2 monteurs. Elk team beschikt over een eigen goed geoutilleerde montage bus. Door de grote collectie haarden bieden zij zeer afwisselend werk. Veiligheid staat voor op! Daarom gebruiken zij uitsluitend topkwaliteitsproducten.

De Smidse is op zoek naar een klantgerichte monteur, die niet bang is voor een uitdaging. Bij voorkeur een handige timmerman of installateur die zelfstandig kan werken. |Zij brengen je de vakkennis bij! Het betreft een functie van 40 uur per week, soms iets meer want als het nodig is maken zij een klus af. Omdat ze het liefst met vast personeel werken is bij goed functioneren een vast dienstverband snel in zicht.

Neem voor meer informatie contact op met:

Dhr. C. van Wieren.

Tel. 0515-424992

Stuur je motivatie en CV naar c.vanwieren@desmidse.nl