Vacatures! Score Sneek zoekt een parttime verkoopmedewerker en een weekendhulp

SNEEK - It’s time to Score a job! Zoek je een te gekke baan bij een jong en dynamisch bedrijf? Dan is dit voor jou de uitgelezen kans. Score zoekt een parttime verkoopmedewerker (20 uren) en een weekendhulp (0-12 uren).

Score is de men’s jeans destination, een retailbrand met een selectie van premium jeans merken. De inkopers selecteren jeans en collecties van merken als Calvin Klein, CHASIN’, Fred Perry, Cast Iron, Lacoste en PME Legend en meer. De jeans specialisten voorzien klanten offline en online van het juiste advies en zorgen voor een compleet gestylede look. Score heeft 60 winkels in Nederland en België en de online shops Score.nl en Scorejeans.be.

Ben jij representatief, niet op jouw mondje gevallen, modieus en beschik je over de absolute drive om te winnen? Dan ben jij een match met een van deze vacatures. Mail jouw CV plus motivatie naar: sneek@score.nl.'

Adres: Oosterdijk 15, 8601 BP Sneek | Website: https://score.nl/