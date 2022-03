Vacatures Beachclub Sneek

Medewerkers bediening

Beachclub Sneek is een nieuwe strandtent aan het Sneekermeer en we zijn op zoek naar horeca talent! Bij ons draait het om gastvrijheid in een ongedwongen sfeer. Een glimlach op de gezichten van onze klanten, dat is ons doel. Een glimlach door eten, drinken en een heerlijke sfeer, en voor die laatste twee ga jij zorgen!

Lijkt het jou leuk om in een hip, nieuw concept aan het Sneekermeer te werken? Heb jij een groot empathisch vermogen en ben jij goed in het in de watten leggen van gasten? Kun je hard werken en plezier hebben goed combineren? Neem dan snel contact op. Stuur een mail of bel. We zijn benieuwd naar je!

Contact: Johan Nota | 06-11361306

Mail: info@beachclubsneek.nl

Zelfstandig werkend kok

Ben jij een creatieve kok en vind je het leuk om in een ervaren keukenteam te werken? Solliciteer dan nu op de functie van Zelfstandig Werkend Kok bij Beachclub Sneek!

We vinden het belangrijk dat je creatief bent, ervaring hebt en tegen de druk van de keuken kan. Je denkt mee met de ontwikkeling van nieuwe gerechten voor de kaart, die ieder seizoen wisselt. Je draagt er zorg voor dat alle gerechten die de keuken uit gaan van uitstekende kwaliteit zijn en er aantrekkelijk uitzien in de opmaak.

Heb jij interesse in deze functie? Dan ontvangen wij graag je motivatie met CV! Voor vragen en meer informatie over de functie kun je contact opnemen met ons via: 06-18197052 of stuur een mail naar info@beachclubsneek.nl