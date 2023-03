Vacature: Werken bij Hoorzorg Friesland

Als je 's ochtends binnenkomt, dan kijk je eerst even in het rond: staat en ligt alles er netjes bij? Jij zorgt ervoor dat de winkel en meetruimtes tiptop in orde zijn. Als de deuren van de winkel open zijn, dan ontvang je onze klanten gastvrij en in alle rust.

Wij vinden het namelijk belangrijk om een praatje te maken en de klanten op hun gemak te stellen. De gemiddelde leeftijd ligt vrij hoog en regelmatig zul je dingen moeten herhalen. Je hebt feeling voor service en gastvrijheid en dat straal je uit.

Als de telefoon gaat, neem je hem op, plant afspraken in of geeft boodschappen door. Je belt klanten en leveranciers als dat nodig is en ondersteunt de rest van het team waar mogelijk. Dat betekent soms priegelwerk.

Na instructie ga je namelijk zelf hoortoestellen schoonmaken en kleine reparaties uitvoeren. We leren je om draadloze koppelingen te maken tussen hoortoestellen en bijvoorbeeld een TV. Enig technisch inzicht is handig want de bedoeling is dat je het aan onze klanten kunt uitleggen.

Als je denkt: dit is iets voor mij, dan is het goed om te weten dat je 2 tot 3 dagen per week wordt ingeroosterd, hierin ben je flexibel. Op zaterdag zijn wij gesloten. In ons kleine team draait alles om kwaliteit, zorg en aandacht. Dus ook voor jou, we bieden je goede arbeidsvoorwaarden.

Als je vragen hebt over deze vacature, bel ons gerust op 0517 744 041 en vraag naar Regina of stuur direct een sollicitatiebrief met CV naar email@hoorzorgfriesland.nl.

Ockingahiem 14

8801 KT Franeker

0517 744 041

www.hoorzorgfriesland.nl

email@hoorzorgfriesland.nl