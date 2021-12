Vacature! Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland

Onze vrijwilligers behartigen de belangen van mensen met dementie en mantelzorgers, geven voorlichting én organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés om ervaringen te delen en in contact te komen met anderen. Met 48 regionale afdelingen en ruim 3600 vrijwilligers is Alzheimer Nederland altijd dichtbij.

Wil jij mensen met dementie en hun naasten ondersteunen? Dat kan bij jou in de buurt! Word vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Een mooie, zinvolle invulling naast je betaalde baan, pensioen of studie.

Vrijwilligerswerk in Friesland

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start dan een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Regionale afdeling Friesland kan jouw hulp goed gebruiken. Je komt terecht in een warme, professionele organisatie en werkt samen met een groep bevlogen mensen. Iedereen zet zich met ongekend enthousiasme in voor hetzelfde doel.

Momenteel hebben we de volgende vrijwilligersvacatures in de regio:

Voorlichter: je geeft voorlichting over dementie aan diverse groepen toehoorders. Je staat graag voor een groep om een presentatie te geven en een luisterend oor te bieden. Bekijk vacature

je geeft voorlichting over dementie aan diverse groepen toehoorders. Je staat graag voor een groep om een presentatie te geven en een luisterend oor te bieden. Bekijk vacature Voorlichter Adoptieproject: met leerlingen uit groep 7 en 8 ga je op bezoek bij ouderen met dementie. Je doorbreekt het sociale isolement van mensen met dementie én leert kinderen de wereld van de medemens met dementie te begrijpen. Bekijk vacature

met leerlingen uit groep 7 en 8 ga je op bezoek bij ouderen met dementie. Je doorbreekt het sociale isolement van mensen met dementie én leert kinderen de wereld van de medemens met dementie te begrijpen. Bekijk vacature Lokale belangenbehartiger: je bent dé stem voor mensen met dementie en hun naasten in jouw eigen gemeente. Je bent goed op de hoogte van de standpunten van Alzheimer Nederland en draagt deze uit bij beleidsmakers, politici en relevante organisaties én instellingen in jouw gemeente. Bekijk vacature

Alzheimer Nederland zet zich in voor een beter leven mét en een toekomst zónder dementie. Bekijk al onze vrijwilligersvacatures of neem contact met ons op via friesland@alzheimervrijwilligers.nl.