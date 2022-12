Vacature souschef of zelfstandig werkend kok (Fulltime)

Werken op het mooiste plekje van Friesland? Dan ben je bij ons op de juiste plek. Paviljoen ’t Mar is uniek gelegen op het klif bij Mirns (Friesland), waarbij je aan de voorkant geniet van het panoramisch uitzicht over het IJsselmeer en aan de achterkant het Rijsterbos. Een gezellig en laagdrempelig restaurant, met een goede keuken voor een breed publiek. Wij richten ons daarbij op regionale, duurzame producten met een ‘personal touch’.

Bij Paviljoen ’t Mar hebben wij passie voor beleving, lekker eten en goede service. Kortom wij willen onze gasten een mooie tijd bezorgen.

De gouden match

Wij zijn op zoek naar een souschef of een zelfstandig werkend kok met de ambitie om door te groeien tot souschef. Jij bent gedreven, enthousiast, communicatief vaardig en hebt een gastvrije en open houding. Jij ziet het als een uitdaging om gasten te blijven verrassen en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat ga je doen?

Je zult gaan werken in onze keuken waar wij herkenbare gerechten met een twist bereiden, waarbij jouw creativiteit, positiviteit, passie en gedreven werkwijze ons concept tot een succes maken. Als souschef ben je samen met de keukenmanager verantwoordelijk voor het runnen van de keuken.

Een greep uit het takenpakket: bereiden van gerechten volgens recept en planning, meedenken en creatieve gerechten aandragen voor nieuwe menu’s, geven van aanwijzingen en controleren op kwaliteit en het ondersteunen, aansturen en trainen van personeel.

Dit ben jij

· Je hebt passie voor koken;

Je hebt werkervaring in een soortgelijke functie of bent toe aan de volgende stap;

Een teamplayer;

HACCP staat bij jou hoog in het vaandel en je beschikt over een diploma Sociale Hygiëne.

Wat wij je bieden

Leuke collega’s! Je komt te werken in een jong en enthousiast team;

Leuke en uitdagende functie met ruimte voor eigen inbreng en creativiteit;

Een prima marktconform salaris;

Je deelt mee in de fooi;

Reiskostenvergoeding;

Mooi meegenomen extra’s: werken met uitzicht over het IJsselmeer, doorbetaalde pauze, gezellige sluitborrels en 20% korting op jouw rekening bij ons!

Wanneer kan ik beginnen?

Als het aan ons ligt, zo snel mogelijk. Na een vlotte procedure kun je direct beginnen.

Zijn wij een match?

Dan zijn wij op zoek naar jou! Mail jou cv naar welkom@paviljoentmar.nl of bel/app ons via 06-12554436 en laten we binnenkort een bakje koffie drinken van Ús Kofje!