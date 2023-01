Vacature - Monteur bij BJ Solutions BV

Jij gaat de ontworpen (kleding) opslagsystemen bouwen bij de klant op locatie (in heel Nederland). Samen met de projectleider vorm je een team waarmee BJ Solutions kan doorgroeien.

Wie ben jij?

● Je bent in het bezit van rijbewijs B (BE is een pré)

● Je kan technische tekeningen lezen

● Je bent sterk en kan goed met gereedschap omgaan

● Je kan in een klein maar dynamisch team zelfstandig werken

● Geen 09:00h - 17:00h mentaliteit ● Reizen en projecten in het buitenland zijn voor jou geen probleem

● Talen: Nederlands en Engels

Wie zijn wij?

BJ Solutions ontwerpt en bouwt kleding opslagsystemen in magazijnen. Denk aan distributiecentra van kledingmerken of winkels waar grote hoeveelheden aan kleding opgeslagen en gesorteerd wordt. Er worden projecten door heel Europa gerealiseerd. Solliciteren of heb je een vraag? Neem contact op met Jan Ruitenbeek via jan@bjsolutions.nl of 070 22 111 36.