Vacature: Media-adviseur

Wat ga je doen?

In deze rol ga jij op bezoek bij ondernemers om te helpen hun zichtbaarheid te vergroten en/of hun verhaal te vertellen. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van bestaande relaties en het binnenhalen van nieuwe klanten. Je bent creatief en presenteert de toegevoegde waarde van Ying Media en de diversiteit van onze vaste titels.



Wat mag je van ons verwachten?

Je komt werken in een gezellig, kundig en gedreven klein team waar een echte no-nonsens cultuur heerst. Er is ruimte voor het zelfstandig bepalen van jouw verkoopstijl. En je hebt een telefoon en laptop van de zaak tot je beschikking.



Wat wij van jou verwachten:

HBO werk- en denkniveau. Minimaal 1 jaar ervaring in de sales, ervaring met online media is een pré. Je hebt een positieve mindset en bent leergierig. Je woont in de regio Heerenveen, De Fryske Marren of Súdwest-Fryslân. Je houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen in jouw regio. Je beheerst de Nederlandse taal (Fries spreken is een pré). Je bent in het bezit van een rijbewijs



Wat wij bieden:

Het betreft een part- tot fulltime functie (minimaal 28 uur p/wk) We bieden een marktconform salaris, daarnaast behoort een bonusregeling tot de mogelijkheden.



Gaat dit over jou?

Kom dan gewoon eens kennismaken! T. 0515 745005 / E. mbouwman@yingmedia.nl



Nog meer redenen om bij Ying Media te willen werken

Door het maken van lokale content (on- en offline) zorgen wij voor de verbinding tussen inwoners en diverse maatschappelijke-, event- en economische organisaties.

We bieden je een professionele werkomgeving waarin we vrijheid belangrijk vinden. We geven je alle ruimte om aan je toekomst te werken door het aanbieden van workshops en trainingen. Voel je vrij om bij ons ondernemer, leerling en teamspeler te zijn maar vooral om jezelf te zijn.