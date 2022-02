Stichting Cultuur Kwartier Sneek (CKS) is de overkoepelende organisatie voor allerlei culturele activiteiten in de gemeente Súdwest-Fryslân. CKS is een prachtig bedrijf met bevlogen medewerkers waar alle vormen van cultuur samen komen, en bestaat uit de onderdelen Theater Sneek, kunstencentrum Atrium, poppodium Bolwerk en cultuurbureau Akte2.

De medewerker waarnaar we op zoek zijn is werkzaam binnen de afdeling Bedrijfsbureau op het Servicepunt van CKS. Het Servicepunt isgevestigd binnen kunstencentrum Atrium in Sneek. Hij/zij is verantwoordelijk voor de inrichting van de receptie en de kassa, het beheer vande telefoon en de kaartverkoop, maakt onderdeel uit van de afdeling cursistenadministratie en draagt zorg voor de actualisering vangegevens op de website van kunstencentrum Atrium.

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor de vacature Medewerker Servicepunt kun je dit kenbaar maken door je sollicitatie uiterlijk toten met 20 februari te richten aan Saco van der Laan (manager HRM).

Functie: Medewerker Servicepunt

Krijgt leiding van: Manager Bedrijfsbureau

Functieomschrijving: Beantwoordt bij het Servicepunt binnenkomende vragen van klanten, professionals en medewerkers van de organisatie, en verbindt binnenkomende telefoonlijnen door;

Taken en (mede) verantwoordelijkheden:

Ontvangt bezoekers en verstrekt informatie over cursussen, voorstellingen, plaatsen en abonnementen;

Verkoopt en controleert kaarten voor concerten en voorstellingen;

Is (mede)verantwoordelijk voor het beheer van de backoffice van de kassa;

Verricht administratief-organisatorische werkzaamheden in verband met audities, examens, excursies, tentoonstellingen, etc.;

Biedt administratieve ondersteuning aan diverse afdelingen, zoals de cursistenadministratie;

Verricht administratieve (controle)werkzaamheden in het plannings- en ticketingprogramma;

Ondersteunt leidinggevenden bij de invoering en/of opstelling van leerlingroosters;

Verzorgt de uitgifte/uitleen van lesmiddelen, instrumenten en apparatuur ten behoeve van lessen en projecten;

Belt in verband met calamiteiten (zoals ziekte docenten) met cursisten, leerlingen en klanten.

Functie-eisen:

MBO-niveau met functie gerelateerde opleiding en werkervaring;

Betreft structurele middagdiensten van maandag tot en met donderdag;

Daarnaast (in overleg) kassa- en kaartverkoopdiensten bij voorstellingen in de avond of in het weekend.

Kerncompetenties:

Bevlogen, Gastvrij en Verbindend

Klantgericht

Sociaal en communicatief vaardig

Flexibel en meedenkend

Alert, accuraat, actie- en oplossingsgericht

Het betreft een aanstelling bij aanvang voor bepaalde tijd voor de periode van 1 april 2022 tot 1 april 2023 met uitzicht op voortzetting van deovereenkomst. Inschaling geschiedt op basis van opleiding en ervaring binnen Cao-KE salarisschaal 5. De sollicitatiegesprekken wordengepland op woensdagochtend 23 februari.

Nadere informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij Rik Smid (manager Bedrijfsbureau):

06-11002097 of rik.smid@cks.nl.

Sollicitaties, o.v.v. Medewerker Servicepunt, kunnen tot en met 20 februari 2022 worden gericht aan:

Saco van der Laan (manager HRM): saco.vdlaan@cks.nl.