Vacature! Kom jij het team versterken van HEMA Sneek?

Team HEMA Sneek zoekt hulpkrachten (4-12 uren per week) en parttimemedewerkers (12-32 uren per week) vanaf 15 jaar. Ervaring in de detailhandel is natuurlijk mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk! Je wordt namelijk goed ingewerkt door je collega’s. Het belangrijkste is dat je graag klanten helpt en dat jouw hart sneller gaat kloppen van een aantrekkelijke winkel. Je bent flexibel inzetbaar en hebt de mogelijkheid om op wisselende dagen – maandag tot en met zondag - en tijden te werken.

Lijkt het jou leuk om bij HEMA Sneek aan de slag te gaan? Solliciteer dan via www.werkenbijhema.nl en ga naar filiaal Sneek en reageer op de vacature! Ook kun je een sollicitatieformulier bij het betreffende filiaal ophalen en inleveren. Telefoon: 0515 - 414 352

HEMA vacatures video