Vacature Fotograaf vrijwilliger bij het Bolwerk gezocht

SNEEK- Is fotografie jouw hobby, passie of misschien wel werk en lijkt het je leuk om ervaring op te doen in een bijzondere omgeving met enthousiaste collega's? Word dan vrijwillig fotograaf bij ons in het theater en/of het Bolwerk! Er staan overigens nog een aantal (vrijwilligers) vacatures open...

Als fotograaf maak je foto's bij verschillende producties en activiteiten die door het theater, Atrium of het Bolwerk georganiseerd worden. Denk hierbij aan dansvoorstellingen in het theater, concerten in het Bolwerk, festivals in en om onze gebouwen of speciale gelegenheden als jubilea of persmomenten. De foto’s worden gebruikt voor promotionele doeleinden op onze on- en offline kanalen en voor het archief. Daarom is het wel van belang dat je al enige ervaring hebt op dit gebied. Als dank ontvang je geregeld gratis kaartjes voor onze voorstellingen of een tegoedbon naar keuze. Je kunt er ook voor kiezen je alleen op te geven als fotograaf voor de Bolwerkconcerten of juist voor de overige producties en evenementen van Theatersneek of het Atrium.

Lijkt het je leuk? Stuur dan een e-mail met kort iets over je ervaring, enkele foto’s en natuurlijk je contactgegevens naar marketing@cks.nl.

Vacature Kok vrijwilliger

Het Bolwerk zoekt extra handjes in de keuken: “Houd jij van koken? Dan zijn we op zoek naar jou! Voor ons theater zijn wij op zoek naar twee vrijwilligers die een paar keer in de week willen koken voor onze medewerkers. Het gaat om een eenvoudige en goede maaltijd voor 4 tot 10 medewerkers. We vinden het natuurlijk gezellig als je zelf ook mee eet! Daarnaast mag je zelf bepalen wat je maakt, en de boodschappen worden uiteraard vergoed.”



Ook in het Bolwerk kan het keukenteam wel wat versterking gebruiken. Hier kook je minstens twee keer per maand met twee man sterk voor de medewerkers én aanwezige artiesten met crew. Je bent van ongeveer 15.00 tot 20.00 uur aanwezig en ook hier bepaal je zelf wat je op tafel zet. Daarna kun je natuurlijk gezellig in de zaal komen kijken!



Wil jij wel aan de slag in onze keukens? Neem dan voor het theater contact op met Frank Visser van onze Horeca afdeling via frank.visser@cks.nl, en voor het Bolwerk met John Schut, manager Bolwerk, via john.schut@cks.nl. Zij bespreken graag alle verdere ins en outs met je!



Voor alle vrijwilligers geldt dat je gebruik kunt maken van een kortingsregeling voor het bijwonen van onze voorstellingen en/of gratis Bolwerkconcerten kunt bezoeken.