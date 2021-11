Vacature! Axxicom Thuishulp is op zoek naar nieuwe collega's!

Waar jij thuis goed in bent, doe je een ander een plezier mee!

Een paar uurtjes over op een dag, bijvoorbeeld omdat de kinderen naar school zijn? En op zoek naar een baan maar wel één die flexibel is? Gevonden: bij Axxicom Thuishulp, de nieuwe aanbieder van thuishulp in Sneek-Zuid. Je werkt op de tijden die jou uitkomen. Je bepaalt de dagen die jij wilt werken. Wat dat werk is? Eigenlijk hetzelfde wat je in je eigen huis altijd al doet: het huishouden op orde brengen. Maar dan bij een klant van ons bij jou om de hoek.