Vacature-alert! PontMeyer in Sneek zoekt aanpakkers voor de weekenden en/of vakanties

SNEEK - PontMeyer is een groothandel voor de professionele bouwer. Met 48 vestigingen, waaronder in Sneek, en 750 vakmensen zorgen zij dat bouwend Nederland efficiënt en kwalitatief kan werken. En daar kan jij aan bijdragen, want ze hebben vacatures openstaan!

Ben jij op zoek naar een leuke bijbaan voor de weekenden en/of vakanties?

In deze functie ondersteun je de collega's van de vestiging in Sneek en help en adviseer je klanten. Je zorgt dat de vestiging er netjes uitziet en houdt de voorraad bij. In het team hangt een super leuke sfeer.