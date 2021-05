Vacatures! Het team van Sikma Installatie Sneek zoekt versterking

SNEEK - Sikma Installatie is een familiebedrijf dat al meer dan 70 jaar bestaat en is een totaal installateur in SWF en omstreken. Sikma installatie is gevestigd op industrieterrein de Houkesloot waar alle onderdelen van het bedrijf zijn ondergebracht. De diverse afdelingen binnen Sikma Installatie hebben allemaal hun eigen specialisme. Het team bestaat uit 55 medewerkers en die zijn opzoek naar versterking!

Monteur elektrotechniek nieuwbouw

Functie eisen:

Ervaring op het gebied van aanleg elektrotechnische installaties t.b.v. nieuwbouw projecten.

Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.

In het bezit van rijbewijs B.

In bezit van VCA diploma.

Bereid tot het volgen van functiegerichte cursussen.

Tekenaar/constructeur installatietechniek

In deze functie houd je je vooral bezig met het zelfstandig tekenen van technische installaties. Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken volgens geldende normen. De functie betreft een doorgroei functie.

Functie eisen:

Afgeronde MBO-opleiding installatietechniek of werktuigbouwkunde niveau 4.

Je beheerst AutoCad, Stabicad en eventueel BIM.

Flexibele, klantgericht en collegiale instelling.

Goede communicatieve vaardigheden.

Servicemonteur installatietechniek

De werkzaamheden bestaan uit:

Opleveren van nieuwbouwprojecten ( woningbouw/utiliteit).

Inregelen en in bedrijfstellen van technische installaties zoals warmtepompen, zonnepanelen- en ventilatie systemen.

Regeltechniek.

Inspecteren en keuren van installaties.

Onderhoudswerkzaamheden vallen niet onder deze functie.

Draaien van storingsdiensten.

Functie eisen:

Afgeronde MBO opleiding installatietechniek.

Kennis van gastechnische installaties, warmtepomp-, elektro- en regeltechniek.

F- gassen certificaat ( STEK) of bereid dit te halen.

CO certificaat ( gasketelwet) of bereid dit te halen.

Ervaring als service monteur in de installatietechniek.

Zelfstandig kunnen werken, flexibele en klantgerichte instelling.

Goede communicatieve vaardigheden.

In bezit van VCA diploma en geldig rijbewijs B.

Wij bieden:

Een aantrekkelijke baan met ruime mate van zelfstandigheid.

Een professionele en prettige werksfeer in de installatietechniek.

Mogelijkheid tot het volgen van functiegerichte opleidingen.

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een uitstekende Cao en pensioenvoorziening.

Stuur je sollicitatie op naar:

janetsikma@sikma.nl

of onderstaand adres

Edisonstraat 15 - 8606 JH Sneek T (0515) 41 44 18

https://sikma.nl/werken-bij/