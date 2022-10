VACATURE: ABD zoekt een verkoopadviseur voor de vestiging Sneek

Wie ben jij?

- Je hebt een afgeronde commerciële mbo- of hbo-opleiding of IVA

- Je bent proactief en treed adviserend naar nieuwe en bestaande klanten

- Je volgt de ontwikkelingen binnen onze organisatie en in de regionale markt

- Je herkent klantbehoeftes, speelt daarop in en je overtreft de klantverwachting

- Daarnaast ben je natuurlijk een prettige collega die zorgt voor een gezonde dosis humor op zijn tijd en een goede sfeer binnen het team.

Wat bieden wij jou?

Wij hebben volop opleidingsmogelijkheden om je te ontwikkelen en door te groeien. Wij bieden je een marktconform salaris met de nodige bonussen en andere extra’s, waaronder:

- Een marktconform salaris

- Een goede pensioensopbouw

- Een auto van de zaak

- Een persoonlijk opleidingsplan intern en extern (importeur)

- Een vast contract*

- Eventueel mogelijkheden om parttime te werken

- Goede verdere secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals voordeel op je fitnessabonnement en mogelijkheid tot deelname aan het fietsplan

- Doorgroeimogelijkheden, met 8 vestigingen zijn er genoeg kansen om een stapje hogerop te komen

*na het succesvol doorlopen van een proefperiode

Waarom werken bij ABD leuk is

ABD is de Renault, Nissan en Dacia dealer van Noord-Nederland. Je kunt ons vinden in Dokkum, Drachten, Heerenveen, Leeuwarden, Sneek en Stadskanaal. Wij zijn een familiebedrijf waar service en zekerheid voorop staan. We hebben maar liefst 11 keer de Dealer of the Year Award gewonnen en 6x de Nissan Dealer of the Year, prijzen voor de beste dealer van het land met het hoogste percentage tevreden klanten. Je proeft dan ook op al onze vestigingen een gezellige en warme sfeer met mensen die meedenken.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar onze HRM afdeling (hrm@abdrenault.nl / 0512 515615). Of solliciteer rechtstreeks via onderstaand formulier.