Vacature! ABD zoekt een algemeen medewerker voor Renault vestiging in Sneek

SNEEK - Als Algemeen Medewerker heb je oog voor details en zorg je ervoor dat alle auto’s op het terrein en in de showroom er perfect uitzien, met als doel iedere klant een goede eerste indruk te geven van ABD. Daarnaast ondersteun je jouw collega’s van de verkoop en werkplaatsreceptie door bijvoorbeeld auto’s klaar te zetten voor een proefrit, klanten een kop koffie aan te bieden of auto’s om te wisselen bij andere vestigingen.

Onderscheid jij je ten positieve? Dan kijken ze graag met je mee naar ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden.

Een sterk team

Er heerst bij ABD een winnaarsmentaliteit, ze zijn inmiddels al 11 keer 'Renault Dealer of the Year'. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat een team te vormen. Een sterk team zorgt voor betere resultaten en maakt je werk pas echt leuk. Je past goed bij ABD als je gedreven bent om je ambities waar te maken, altijd nadenkt over wat slimmer, beter of sneller kan en houdt van korte lijnen en actie.

Functie

Ook voor de werkplaats en andere collega’s kun je net even die extra paar handen zijn om bijvoorbeeld onderdelen op te halen, klanten de weg te wijzen naar de juiste leenauto of om (leen)auto’s te tanken voor de volgende (proef)rit.

Als klanten hun nieuwe auto komen ophalen zorg jij dat alles voor de auto compleet is en dat de aflevering optimaal verloopt, omdat het hele plaatje klopt.

Het is een afwisselende en allround functie met heel veel werkzaamheden waarin jij kunt laten zien wie je bent, wat jij kan en wat je ambities zijn.

Wie ben jij?

Ze bieden jou een leuke en afwisselende baan in een gezellig team. Je krijgt in deze functie de mogelijkheid om te laten zien wat jouw talenten en kwaliteiten zijn en om je verder te ontwikkelen binnen ABD.

Een rijbewijs is voor deze functie een vereiste.

Woonachtig in een straal van maximaal 20km om Sneek

ABD biedt jou

Een moderne werkplek

Ruimte om te groeien en om initiatief te nemen als je denkt dat iets beter of slimmer kan

Doorgroeimogelijkheden, met 8 vestigingen zijn er genoeg kansen om een stapje hogerop te komen

Interesse?

Ben jij de persoon die zij zoeken en spreekt zowel de functie als het bedrijf je aan? Stuur je sollicitatiebrief met C.V. naar: hrm@abdrenault.nl.

https://www.abdrenault.nl/