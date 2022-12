Vaarverbod voor recreatievaart op Prinses Margrietkanaal vanwege ijsschansen

"We hebben dooi, daardoor breekt het ijs", legt Anne van der Meer van Rijkswaterstaat uit. "De grote schepen varen erdoorheen, dan krijg je allemaal schansen. Als je dan als klein bootje door het kanaal gaat, dan is de kans op ongelukken groot."

Rijkswaterstaat zet vanaf dinsdagochtend een ijsbreker in om ophopingen van ijs op te lossen.

Wanneer het vaarverbod opgeheven wordt, is nog niet duidelijk. "Als ik de weermensen mag geloven, wordt het de komende dagen alleen maar warmer. Dan is het ijs natuurlijk snel verdwenen en zodra er niet veel ijsvorming meer is, zullen we het vaarverbod opheffen."

De beroepsvaart kan wel doorgaan, omdat dat vaak gaat om grote schepen die wel tegen een 'stootje' kunnen.

Bron: Omrop Fryslân