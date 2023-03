Vaart met ‘Te waar om mooi te zijn’, op podium Lewinski

SNEEK-Vaart bestaat uit 5 muziekvrienden die hun sporen in het muziekcircuit hebben nagelaten. Na 20 jaar kermissen, feesttenten en festivals besloot de band dat het genoeg was. Zelf liedjes maken, daar draait het sindsdien om. Liedjes die ergens over gaan, liedjes die ertoe doen en vooral liedjes waar het publiek iets aan heeft.

De band speelde al tweemaal in het voorprogramma van De Dijk en inmiddels is “’Te waar om mooi te zijn” alweer de derde theatershow. In “Te waar om mooi te zijn” bezingt Vaart de soms harde realiteit van ons bestaan natuurlijk altijd met uitzicht op de mooie dingen in het leven. De band brengt u ludiek in verwarring waarbij ze hoopt dat u al napratend per ongeluk denkt dat de voorstelling “Te mooi om waar te zijn’ heette. Het zijn maar woorden maar het is de volgorde die het hem doet!

In 2023 is de Vaart op tour langs muziekcafés en kleine zaaltjes. Als het maar dicht bij het publiek is. Op Zaterdag 18 maart speelt Vaart in Lewinki waar de band de gerechten van Barry gaat voorzien van een muzikale saus.

Zorg dat u erbij bent en wie weet zingt u zonder dat u er erg in heeft met een goed glas een liedje mee dat u nu nog niet kent.

www.vaartdeband.nl

Vooraf een hapje mee eten? Dat kan. Kies dan ticket incl. diner. De keuken is geopend tussen 18:00 en 19:30. Eventuele dieetwensen of allergieen graag vooraf aan ons doorgeven.

zaterdag 18 maart 2023 in Lewinski. Deuren open vanaf 19:30 vvk via Lewinski.nl à €12.50