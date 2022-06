v.v. Workum in extase: Eindelijk promotie naar de 2e klasse!

GROU – Wat hebben ze er lang op moet wachten en wat zijn ze vaak dichtbij geweest, maar na 21 seizoenen is Workum eindelijk weer tweedeklasser. In een beslissingswedstrijd op neutraal terrein in Grou werd pas laat in de tweede helft van de verlenging in een enerverend gevecht met ONT uit Opeinde het duel in Workumer voordeel beslist. En dat hebben ze geweten in Grou. Meteen na afloop werd door spelers en supporters het promotiefeestje al volop gevierd.

Dit seizoen was Workum al een van de betere teams in de 3e klasse A, maar de Workumers moesten na een lange titelstrijd hun meerdere erkennen in Sneek Wit Zwart. Voor Workum restte de hindernisbaan die nacompetitie wordt genoemd. Daarin werd afgerekend met Wykels Hallum (3-0) en Heerenveense Boys (1-0). Een finaleduel tegen ONT was de laatste horde.

Een grote schare supporters van beide clubs woonde zaterdagmidag de finale bij op Sportcomplex Meinga in Grou. Zij zagen een duel dat in de tweede helft helemaal los ging. ONT kwam twee keer op voorsprong door Michel Weisser (2x), maar op de rand van de veilige haven sloeg Workum toe. Nils Visser zorgde in de 90e minuut voor de 2-2, eerder had Tom Brandsma al voor de 1-1 gezorgd.

In de verlenging ging het duel lange tijd gelijk op. In de tweede helft van de extra time leek ONT de wedstrijd naar zich toe te willen trekken, maar in de 117e minuut is het Jaldert Sjoerds die in de zestien meter vrij uit kan halen en Workum naar de tweede klasse knalt. De winnende goal wordt vervolgens door de spelers uitbundig met de supporters gevierd. De klus is geklaard.