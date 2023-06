Uw auto gaat voor een grote beurt, maar hoe zit dat met uw platenspeler, of versterker?

SNEEK - Wist u dat dat kan, bij Jointheaudio in de Galigastraat in Sneek? Een vertrouwd adres als het gaat om reparatie en onderhoud van audio apparatuur. Van een eenvoudige platenspeler tot High-End versterkers!

Dagelijks krijgen wij audio apparatuur ter reparatie aangeboden. Niet alleen uit Sneek of omgeving maar mensen komen uit het hele land met hun vaak dierbare apparatuur om het bij ons ter reparatie aan te bieden. Zelfs vanuit het buitenland komt er met grote regelmaat audio apparatuur binnen.

Meest voor reparatie, maar we voeren ook modificaties uit om apparatuur nog beter en veiliger te laten werken.

Jointheaudio verkoopt audio apparatuur, van goedkope occasions tot nieuwe kostbare high-end versterkers. Van gebruikte platenspelers tot nieuwe maar ook tweedehands luidsprekers. Naast de verkoop repareren wij dergelijke apparatuur dus ook.

De platenspeler is door heel veel mensen weer herontdekt. Maar soms komt zo’n ding van de zolder waar hij jaren gestaan heeft, en dan blijkt het niet meer te werken. Weggooien is dan vaak de eerste gedachte. Maar nog beter is om te onderzoeken of het gerepareerd kan worden. Vaak is dat een mogelijkheid en kan men daarna nog jaren genieten van oude en nieuwe Lp’s. Veel mensen staan versteld van het feit dat wij nog naalden kunnen aanbieden van spelers die 50 jaar of ouder zijn.

Heeft u dus een audio apparaat die u een nieuw leven wilt laten inblazen? Kom langs en biedt uw defecte apparatuur ter reparatie aan in onze winkel. Onze serviceadviseur kan gelijk al even een blik werpen en misschien zelfs al een indicatie kunnen geven van wat er mis zou kunnen zijn. Heel soms kunnen we een kleine storing direct oplossen als het even niet te druk is. Bijvoorbeeld het vervangen van een snaar van een platenspeler.

Galigastraat 6, 8601 CP Sneek

https://www.jointheaudio.nl/