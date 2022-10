Útlopers presenteren eerste CD

SNEEK- De Útlopers brengen hun eerste CD uit. De geluidsdrager, welke al in 2019 werd opgenomen, wordt zaterdag 29 oktober officieel gepresenteerd in De Walrus in Sneek. De titel blijft tot die tijd geheim.

Op de CD staan 22 nummers en geven een perfect beeld van de eerste tien jaar van de Útlopers. De geluidsdrager is opgenomen ter ere van het tienjarige jubileum van het dweilorkest, dat in augustus 2019 tien jaar bestond. In oktober en november 2019 doken de Sneker heren in hun eigen studio in Sneek om de muziek op te nemen, met als doel het schijfje te presenteren tijdens het Útlopersfeest in maart 2020. Corona gooide roet in het eten.

Tien jaar hard werken

Inmiddels bestaan de Útlopers dertien jaar en wordt er weer volop muziek gemaakt. Manager van de Útlopers Arnold Harkema vertelt: “De CD is het resultaat van tien jaar hard werken en vooral heel veel plezier maken. We zijn trots op wat we in het afgelopen decennium hebben bereikt en kijken uit naar alle mooie momenten die nog in het verschiet liggen. We hebben geprobeerd een stukje van die trots vast te leggen op de CD. We hopen dit over te brengen aan iedereen die het beluistert.”

De eerste CD wordt op zaterdag 29 oktober feestelijk gepresenteerd in De Walrus in Sneek. Naast de presentatie is er een aanvullend programma met optredens van de Útlopers en gastartiesten. De toegang is gratis, vol = vol. De CD is die avond te verkrijgen voor €10,- en is vanaf dan tevens te beluisteren via alle bekende muziekapps, zoals Spotify en Deezer.