Útlopers coveren ‘Ja Jij’ van Qmusic

Het nummer werd op één dag door de Útlopers gearrangeerd, opgenomen in de eigen studio, nabewerkt en gepubliceerd. Het volledige lied is in zijn waarde gelaten, al is daar natuurlijk wel het Útlopers-sausje overheen gegoten.

Volkszanger Joe

Joe Stam (Stagiair van de Show) is sidekick bij Qmusic en wil volkszanger worden. In de afgelopen weken nam hij zangles, liep hij stage bij Frans Duijts, schreef hij met de hulp van René Karst (bekend van Atje Voor De Sfeer) een lied en nam hij een eigen videoclip op. Inmiddels is 'Ja JIj’ in totaal meer dan een miljoen keer beluisterd, onder andere door de aandacht op Qmusic en bij talkshows als Humberto en Koffietijd.

‘Ja Jij' van de Útlopers is te beluisteren via Youtube en zeer binnenkort via de bekende streamingsdiensten als Spotify en Deezer.