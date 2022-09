Ut Stedelijk is jarig en trakteert

SNEEK- Het Stedelijk Harmonieorkest Sneek viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. Dit willen we graag samen met u vieren door dit concert, op 1 oktober a.s. gratis aan te bieden.

Het jubileumprogramma is een muzikale reis door de tijd van de bestaansgeschiedenis van Ut Stedelijk. Zo werden traditioneel in de 1e decennia arrangementen gespeeld van klassieke ouvertures en kwam rond 1930 de ragtime voorbij als populaire dansmuziek. De Amerikaanse bevrijders kwamen na de oorlog met hun Big bands de bevrijdingsfeesten opluisteren met bijvoorbeeld de muziek van Glenn Miller.

West Side Story

In de jaren 50 van de vorige eeuw liet Leonard Bernstein als populaire componist de muziekwereld op zijn grondvesten schudden met composities als West Side Story. In de jaren 60 kreeg de popmuziek een boost met o.a. de Beatles. Onderhand kwam prachtige muziek beschikbaar voor de blaasorkesten, dit ook door de uitgebreide bezetting qua instrumentarium.

Componisten als Alfred Reed waren een feest voor zowel muzikanten als het publiek. Hetzelfde voor de prima arrangementen van filmmuziek. Wat te denken van een arrangement van de “modern klassieke“ componist Arturo Marquez. Tijdens de avond verlenen de bekende Sneker zanger, gitarist, tekstschrijver, producer en componist Jan Tekstra en veelzijdig zangeres Maaike Kampen hun medewerking.

Voorafgaande aan het concert zal er een reünie plaatsvinden in het theater vanaf 18.30 uur. Opgave kan via reunie@stedelijksneek.nl en ook dit is volledig kosteloos! Vier dit feestje met ons mee. Het belooft een prachtige avond te worden.