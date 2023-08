UPDATE- Vier skûtsjes in gelijk gesteld na 'valse start', Westenwind dag winnaar

LEMMER- Na uren van onzekerheid kon het skûtsje De Westenwind van schipper Daan van der Meer juichen: zij zijn de winnaar van de voorlaatste wedstrijd in de IFKS. De spanning in de top van het klassement blijft groot.

Nadat de wedstrijd van vrijdag al meer dan twee uur was uitgesteld omdat er te weinig wind stond, startten de skûtsjes in de grote A-klasse van de IFKS twee keer massaal vals. Bij de derde start hing er een zwarte vlag op het startschip.

Dat betekent dat de schepen die te vroeg over de startlijn zijn, de hele wedstrijd niet meer mee mogen doen. Zes schepen waren te vroeg volgens de wedstrijdcommissie, waaronder de Ingelskman, van klassementsleider Sikke Heerschop.

Heerschop en vier andere skûtsjes die vals waren, zeilden niet verder. Twee anderen wil: de Westenwind en de Waaksdom. Die deden dat met een protest tegen de wedstrijdleiding.

"Wij denken dat we goed zaten", zegt Daan van der Meer van de Westenwind, die als eerste over de finish kwam. "We zaten tussen de Waaksdom en de Ingelskman, en we lagen helemaal stil bij de start, omdat we achter de lijn zaten. Het kan nooit dat wij vals waren. Dit wil ik wel aanvechten."

Van de vier skûtsjes die niet verder zeilden, gingen er ook drie in protest. Dat waren de Ingelskman, de Grutte Geert en de Verwisseling. Alleen de Eeltje Baas legde zich neer bij het besluit van de wedstrijdleiding.

Vier skûtsjes in het gelijk gesteld

De vijf protesten zijn allemaal tegelijk behandeld: de jury heeft met verschillende mensen gesproken en beelden bekeken. Op basis concludeert de jury dat de Waaksdom en de Eeltje Baas duidelijk vals startten. Zij worden uit de uitslag gehaald en krijgen 17 punten.

De vier andere skûtsjes (dagwinnaar Westenwind, klassementsleider Ingelskman, de Grutte Geert en de Verwisseling) zijn in het gelijk gesteld.

Dat betekent dat de Westenwind inderdaad de dagoverwinning krijgt en 0,9 punten bijschrijft in het klassement. Maar voor dat klassement is het interessanter dat de Ingelskman niet 17 punten krijgt, maar het gemiddelde over alle andere wedstrijden. Dat is momenteel 2,2.

Zo gaat de Ingelskman nog steeds aan de leiding, met nu 7 punten (aftrekrace is 4 punten). Vlak daarachter, met 10 punten (aftrek is 6), staat de Sterke Jerke van Pieter Jilles Tjoelker. Zij werden vandaag tweede.

De derde plaats in het klassement was in handen van Wytse Heerschop met de Grutte Geert. Hij lag ook ver voor toen hij uit de wedstrijd ging. Maar omdat hij nu zijn gemiddelde (6 punten) moet bijschrijven, zakt hij in het klassement naar de vijfde plaats.

