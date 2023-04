Update - KieN Elfstedentocht op de fiets om mentale gezondheid van sporters te bevorderen

De elfstedentocht is een initiatief ter bevordering van positieve gezondheid, als antwoord op de toenemende druk in de GGZ. Bloeizones zijn gebieden waar inwoners samen zorgen voor een omgeving waar mensen langer in goede gezondheid kunnen blijven wonen. Bloeizones dragen bij aan Positieve Gezondheid: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Een gezonde mienskip. KieN Sport en de Bloeizones willen elkaar met deze gezamenlijke activiteit inspireren.



“Gezondheid bevorderen is het belangrijkste doel van onze GGZ instelling. Daarom zorgen we voor een goede gezamenlijke probleemstelling en bieden we effectieve interventies die bij de persoon en zijn omgeving passen”, zo vertelt Elbert-Jaap Schipper, psychiater en directeur bij KieN. We bieden veel ervaringsgerichte therapieën en daarnaast betrekken we zo snel mogelijk het ‘gewone’ leven. We creëren met elkaar een lerende omgeving en stimuleren cliënten ook om onderling van elkaar te laten leren.



De elfstedentocht werd afgelopen zondag gefietst om de opening van KieN Sport te vieren, een nieuw bedrijfsonderdeel waarin KieN in samenwerking met Topsport Noord topsporters helpt bij mentale problemen.



Steeds vaker horen we van topsporters met mentale problemen zoals angstaanvallen of een depressie. Ze hebben last van prestatiedruk, twijfelen over stoppen, ervaren druk vanuit hun omgeving, of hebben moeite met spanningen tijdens wedstrijden. Onder voormalig Nederlandse topsporters heeft 7 tot 28 procent mentale gezondheidsproblemen.



GZ-psycholoog Emma Stuut is het gezicht van KieN Sport. Als voormalig topsporter en gedragswetenschapper specifiek opgeleid in sportpsychologie kan zij zich goed inleven in de doelgroep. “Ik ken zowel de moeilijke als de mooie kanten van de sport en vind het mooi dat ik dat in mijn werk kan gebruiken. Je lichaam presteert, wat je geest gelooft. ”, aldus Emma.



De KieN Elfstedentocht is gefietst op 23 april 2023 en was 210 kilometer lang. De start was om 7 uur in Sneek, de laatste stempelpost in Sneek om 17.00 uur en de finish om 17.35u bij KieN aan de Kanaalstraat in Sneek. Onderdeel van de tocht was het bezoeken van verschillende vestigingen van KieN.



Daarnaast brachten zij een bezoek aan nieuwe fietswinkel van Fred Kroontjes in Bolsward, de ondernemer die in september 2022 zijn opgebouwde zaak verloor door een brand. De ondernemer is een toonbeeld van veerkracht en een inspiratiebron voor velen. Via het YouTube-kanaal van KieN zijn de verschillende etappes terug te kijken.