UPDATE- Gemeente Súdwest-Fryslân zoekt nieuwe kinderburgemeester

SNEEK-Súdwest-Fryslân zoekt een opvolger voor Jan Eise Kruithof. Basisschoolleerlingen uit groep 7, die graag hun steentje willen bijdragen en mee willen denken over hoe dingen beter kunnen in hun gemeente, kunnen nu solliciteren naar deze bijzondere functie.

Het afgelopen jaar was Jan Eise Kruithof de kinderburgemeester van gemeente Súdwest-Fryslân. Hij heeft samen met een team van 10 kinderen het afgelopen jaar meegedacht met actuele onderwerpen in de gemeente. Bovendien was hij in functie bij bijzondere gelegenheden zoals het ontvangen van Sinterklaas en het uitreiken van lintjes op Koningsdag. “Het was super leuk en leerzaam om de kinderen van Súdwest-Fryslân te vertegenwoordigen in zo’n gezellig team. Er wordt echt naar je geluisterd!” aldus Jan Eise.

Burgemeester Jannewietske de Vries: “Wat wy it bysûnder om Jan Eise en de oare bern dit jier mei te nimmen troch ús gemeente. Wy bin grutsk op de resultaten dy wy oant no ta mei de bern berikt hawwe. Ik sjoch der nei út om wer mei in nije berneboargemaster op paad te gean en te ûntdekken hoe’t wy de ideeën fan de bern yn ús gemeente noch better ferwurkje kinne yn ús plannen.”

Gezocht rayonhoofden

De kinderburgemeester werkt niet alleen. Súdwest-Fryslân is qua oppervlakte de grootste gemeente van Nederland. Daarom worden er naast de kinderburgemeester nog tien andere kinderen uit alle hoeken van Súdwest-Fryslân gezocht. Samen met de kinderburgemeester vormen zij een team dat waakt over de adviezen van de kinderen van Súdwest-Fryslân. Zij zorgen er samen voor dat de jeugd serieus betrokken wordt in de besluitvorming.

De zittingstermijn van één jaar van de kinderburgemeester start in februari 2023, tijdens de jaarlijkse Kinderconferentie.Kinderen kunnen een sollicitatieformulier insturen. Het sollicitatieformulier krijgen de kinderen via school of door een mail te sturen naar jeugdpraatmee@sudwestfryslan.nl