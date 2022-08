UPDATE Gaslek Horseweg

SNEEK-Vanwege een gaslek is een deel van de Horseweg in Sneek ontruimd. Het gaat in totaal om 29 woningen. Omstreeks 21.25 uur mochten de bewoners hun woningen weer in.

"Metingen gaven echt heel hoge waarden aan, dat betekent voor ons meteen alarm. Dan nemen we geen enkel risico", zegt voorlichter Jan Willem Zwart van de brandweer.

Sommige bewoners hebben onderdak gevonden bij familieleden, anderen werden opgevangen bij restaurant De Kajuit.

In het riool

Het was voor de brandweer niet eenvoudig om bij het gaslek te komen. Het duurde een tijdje voordat de bron van het lek gevonden kon worden. Toen dat eenmaal was gelukt, had de brandweer nog iets minder dan een uur nodig om het gaslek af te sluiten.

Bewoners krijgen van de brandweer de instructie om thuis het riool goed te spoelen. Zo kunnen ze het laatste beetje gas het huis uit laten.

Drie woningen blijven voorlopig afgesloten van het gas. Daar gaat netbeheerder Liander woensdag langs voor restauratiewerkzaamheden.

Oorzaak onbekend

Over de oorzaak van het lek is niet veel bekend. Liander, die ook ter plaatse was in Sneek, zegt dat het kan komen door een verzakking van de grond, wortels van bomen of eerdere grondwerkzaamheden.