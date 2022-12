UPDATE- Extra verkeersmaatregelen vanwege afsluiting A7

Extra maatregelen

Op de Nije Dyk van Uitwellingerga naar Sneek wordt de maximumsnelheid teruggebracht van 80 naar 60 kilometer per uur. Op de hele parallelweg van Joure naar Sneek komt een inhaalverbod. Deze maatregelen gaan vrijdag in en gelden voor beide richtingen. Hiervoor worden verkeersborden geplaatst.

Het doorgaande verkeer wordt op de snelwegen vanaf Drachten, Heerenveen, Leeuwarden, Joure en vanaf de Afsluitdijk bij Zurich omgeleid over de andere Rijkswegen. Verkeersstromen worden continue gemonitord en waar het nodig is worden omleidingen bijgesteld.

Continu monitoren

Portefeuillehouder Michel Rietman is nauw betrokken bij de ontwikkelingen: “We begrijpen dat het voor heel veel inwoners en ondernemers een vervelende situatie is. We hopen allemaal zo snel mogelijk op een oplossing, maar dit is een uitzonderlijke situatie. Rijkswaterstaat is druk bezig met het onderzoek en houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen. Ondertussen monitoren wij continu de verkeersstromen en mogelijke knelpunten in onze gemeente. En daarnaast voeren we extra controles uit op de staat van de wegen en bruggen en tunnels. We zitten er als college bovenop en waar het nodig is passen we verkeersmaatregelen aan om alles zo vlot en veilig mogelijk door te laten stromen voor zolang het nodig is.”

Vooruitzicht

Rijkswaterstaat is nog bezig met het onderzoek naar de oorzaak en probeert zo snel mogelijk met een oplossing te komen. De politie is extra alert op de verkeersveiligheid op drukke plekken. We hebben structureel overleg met Rijkswaterstaat, de provincie, politie en gemeente De Fryske Marren over de stand van zaken en eventuele knelpunten.