UPDATE-Brand verwoest Wijn & Whisky Schuur bij Scharnegoutum

SCHARNEGOUTUM- De Wijn & Whisky Schuur van Paul en Martha Bijlsma aan de Blankendalwei 4 in Scharnegoutum is aan het begin van de middag volledig door brand verwoest.

Rond twintig over twee kwam de eerste melding binnen en werd er al snel opgeschaald naar grote brand. De brand breidde zich razend vlug uit en al gauw werd duidelijk dat het pand als verloren moet worden beschouwd. De opslagloods achter de boerderij kon worden behouden. Tijdens het uitbreken van de brand waren bewoners nog in het pand aanwezig maar konden het pand tijdig verlaten. Bij de brand kwam veel rook vrij welke mede door de stevige wind over de landerijen trok. Er zijn bij metingen door de brandweer verkenningseenheden geen te hoge waardes vastgesteld. Salvage is ter plaatse om de bewoners bij te staan.

Brand meester

De brandweerkorpsen uit Sneek, IJlst, Grou en Joure bestreden het vuur o.a. met tankspuiten, een hoogwerker en een schuimblusvoertuig. De N354 tussen Sneek werd afgesloten.

“Om 16.30 uur hebben we het sein brand meester gegeven, de situatie is onder controle maar we zijn nog wel een aantal uren bezig met nablussen. Hierbij krijgen we hulp van een kraan”, aldus de brandweer.

100 jaar

Bijlsma Wijnimport bestond in 2019 honderd jaar en is van oudsher een familiebedrijf. Het werd in 1919 opgericht door Rinnie Aukeszoon Bijlsma, een visser die met paling op Londen voer. Na een ongeluk aan boord waarbij een sleepkabel zijn been afkneep, moest hij zijn zee tjalk verkopen en begon hij in de Sneker binnenstad een slijterij en wijnproeverij.

Wijn & Whisky Schuur sinds 2006

In 2006 kochten de huidige eigenaren een voormalige kalvermesterij bij Scharnegoutum en bouwden die om tot een whiskyschuur die binnen en buiten de provincie grote bekendheid geniet.

Op dinsdag 6 april 2021 ontvingen eigenaren Paul en Martha Bijlsma uit handen van commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok het predicaat Hofleverancier. Dit gebeurde in aanwezigheid van burgemeester De Vries van Súdwest-Fryslân.