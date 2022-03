Unieke werkzaamheden Sweachmermolen Langweer houden cultureel erfgoed in stand

LANGWEER- Molens en Friesland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en een vast onderdeel van ons culturele erfgoed. Om dit erfgoed te kunnen bewaren, is het belangrijk dat de molens in goede staat gehouden worden. Zo ook de Sweachmermolen op de grens van Langweer en buurdorp Boornzwaag. De molen is vrij uniek omdat hij zowel poldermolen als korenmolen is. De molen is in 1782 gebouwd omdat er waarschijnlijk behoefte was aan een korenmolen. In 1935 werd besloten om er een zomerverblijf van te maken en te verhuren. In 2008-2010 werd de kap van de molen gehaald en voorzien van nieuwe spruiten en nieuw riet. Daarnaast werden de roeden, die toen al in matige staat verkeerden, verdikt door stalen platen.