Unieke voetbalwedstrijd tussen stadsteams Sneek en Leeuwarden

SNEEK- Op zaterdag 24 juni vindt op het Sportpark Leeuwarderweg in Sneek een unieke voetbalwedstrijd plaats. Een Sneker stadselftal neemt het op tegen een selectie die is geformeerd uit zeven Leeuwarder clubs.

Deze bijzondere wedstrijd stond al gepland voor juni 2020, maar kon toen niet plaatsvinden vanwege de coronacrisis. Het duel was destijds gekoppeld aan de onthulling van de plaquette, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de ‘voetbalrazzia’ in mei 1944. Over die gebeurtenissen is het boek ’21 man’ geschreven. Daarvan is de volledige eerste druk (2000 exemplaren) verkocht, hetgeen ertoe heeft geleid dat een flink deel van de opbrengst kon worden geschonken aan het restauratiefonds voor het monumentale tribunegebouw op genoemd Sportpark.

Restauratie

De restauratie is afgelopen jaar uitgevoerd. De plaquette zal op de fraai opgeknapte tribune worden onthuld tijdens de pauze van het treffen tussen de Sneker en Leeuwarder teams. Voor en na de wedstrijd kunnen alle geïnteresseerden tevens de gloednieuwe kleedaccommodatie van LSC1890 bekijken.

“Het idee van de wedstrijd is altijd in onze gedachten gebleven’’, aldus Henk Douwsma, scheidend voorzitter van LSC1890 en lid van het stichtingsbestuur ‘Boek 21 man’. “De commissie die destijds alles al had geregeld, is intact gebleven en vond het een mooi plan om de onthulling van de plaquette te omlijsten met deze op historische gronden gebaseerde wedstrijd tussen Sneek en Leeuwarden. Toen we alle clubs hiervoor benaderden, was er meteen enthousiasme. Dat er liefst twaalf verenigingen meewerken, geeft aan dat het leeft. Het wordt een bijzondere avond en er staat natuurlijk ook wel wat prestige op het spel. Welke stad heeft de betere voetballers, Sneek of Leeuwarden?’’

Voor het formeren en begeleiden van het Sneker team zijn de trainers Loet en Niels Boot benaderd. Loet kent de lokale voetballerij als zijn broekzak, zoon Niels is eveneens Sneker en werd onlangs kampioen met het Staverse QVC.

“Er is door hen gekeken naar de samenstelling van de selectie uit 2019, toen bij de presentatie van’21 man’ de wedstrijd Noord-West is gespeeld’’, aldus commissielid Dennis Betten. “We wilden te veel doublures voorkomen. Ook was er de wens om met ‘echte’ Snekers te spelen. Ik denk dat er mooie selecties staan, waarbij we natuurlijk te maken hebben met het feit dat clubs nog nacompetitie spelen en jongens met blessures kampen.’’

Sneker elftal

Voor het Sneker elftal is onder andere Robin Semplonius geselecteerd. Hij werd in de tweede klasse topscorer van SWZ. Kampioen LSC is met vier spelers vertegenwoordigd. Van ONS zijn onder andere Glenn Buma, Mounir Loolofs en Jorn Dijkstra geselecteerd. Waterpoort Boys levert drie spelers en van Black Boys doet onder andere topscorer Ahmed Yousif mee. Deze aanvaller maakte in de voorbije competitie 26 doelpunten.

De Snekers kunnen hun borst natmaken, want Leeuwarden komt met een sterke selectie. Die is samengesteld door onder andere Bert Hollander (ex-trainer LSC, nu Blauw Wit ’34) en Carlo Rietdijk, de Leeuwarder trainer van SWZ.

Ex-Cambuur-prof Bob Schepers (Blauw Wit) maakt zijn opwachting, evenals FVC-schutter Robin Hollander en Rick van Loon, aanvalsleider van Leeuwarder Zwaluwen. Van Frisia komt onder andere voormalig LSC-speler Douwe Wim Terpstra.

Scheidrechter Hessel Steegstra

De wedstrijd begint zaterdagavond 24 juni om 19.00 uur. De leiding is in handen van Hessel Steegstra uit Sneek, lid van Team Makkelie dat Europese topduels leidt en aanwezig was op het WK. Steegstra neemt collega’s uit de eredivisie mee.

Om 19.45 uur vindt de onthulling van de plaquette plaats. Na de wedstrijd is er in de feesttent live-muziek. De entree is 4 euro, jeugd tot en met 12 jaar gratis. Bij het toegangsbewijs zit een gratis programmaboekje en een nummer voor de verloting. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan het tribune-restauratiefonds.

Peter van der Meeren, schrijver van ‘21 man’, is trots op het initiatief. “De nabestaanden van de slachtoffers stellen deze herdenking ook enorm op prijs. De twee omgekomen mannen zullen voor altijd zichtbaar in de herinnering blijven.’’

Van der Meeren krijgt nog altijd bestellingen voor zijn boek. “Ik moet momenteel helaas ‘nee’ verkopen, want op is op. Dat is natuurlijk heel jammer, maar een tweede druk kost ontzettend veel geld. De papierprijzen zijn enorm gestegen. Ik wil de boeken betaalbaar houden, net als de eerste druk, 24,50. Er lopen gesprekken met eventuele sponsoren voor een tweede druk. Ik kan alle steun gebruiken en hoop echt dat het lukt om extra boeken te laten maken.’’